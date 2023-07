Les départements de Meuse, de Haute-Marne et de Meurthe-et-Moselle vont doter leurs territoires de l'outil cartographique expérimental dénommé "Passt" ("Portail sur l’Accès aux Soins et à la Santé dans les Territoires"), annoncent-ils fin juin 2023. Co-construit par "e-Meuse Santé" ("territoire d'innovation") et l'agence Scalen, il sera accessible aux collectivités et aux professionnels de santé. Les porteurs du projet précisent son intérêt pour la connaissance des besoins de santé de la population, et également pour l'organisation de l’offre de soins en partenariat : CPTS, CLS, etc.