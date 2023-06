Pour faciliter l’accès au RSA et à la prime d’activité, le montant "net social" va figurer sur l’ensemble des bulletins de paie, progressivement à partir de juillet 2023 et sur les relevés de prestations sociales à partir de janvier 2024, indique le ministère des Solidarités dans un communiqué le 29 juin 2023. Il correspond au montant des salaires à déclarer pour avoir droit au RSA et à la prime d’activité. Il s’agit d’une première étape avant le préremplissage des déclarations de ressources dans le cadre de la réforme du projet de "solidarité à la source", un "jalon essentiel" estime Jean-Christophe Combe.