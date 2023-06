La présidence de l’Opco Santé a écrit le 16 juin 2023 à Élisabeth Borne, la Première ministre, à propos d’une "baisse de -10 à -15 %" de son budget de fonctionnement en 2023, qui serait reconduit à l’identique qu’en 2022 et non plus calculé en fonction d’un pourcentage sur ses engagements. L’Opco ne serait "très probablement pas en capacité d’absorber cette baisse". Selon les informations d’AEF info, la plupart des Opco auraient fait de même, sans obtenir de réponses, dans un contexte où les nouvelles COM conclues entre les opérateurs et l’État doivent désormais être signées rapidement.