S’appuyant sur le système d’information InserJeunes, la Dares vient de publier, le 27 juin 2023, une nouvelle étude sur l’insertion professionnelle des apprentis qui s’intéresse, cette fois, à leur situation deux ans après leur sortie de formation (du CAP au BTS). Résultat : 73 % sont en emploi salarié dans le secteur privé, dont 51 % en CDI. Ces proportions sont plus élevées que celles observées six mois après la fin de leur apprentissage (respectivement 61 % et 35 %). La part des emplois occupés en CDI deux ans plus tard est aussi légèrement supérieure à celle de la génération précédente.