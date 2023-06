Après une première séance d’installation le 15 février 2023, le CSFPT s’est tenu pour la deuxième fois cette année le mercredi 28 juin dans une atmosphère "concentrée" mais "tendue", rapportent des représentants syndicaux. La réforme des retraites et la revalorisation du point d’indice, insuffisante aux yeux des organisations syndicales, marquent "un avant et un après" dans la relation avec le gouvernement. En présence de la directrice de la DGCL, les syndicats sont apparus plus soudés qu’à l’ordinaire.