Les chercheurs qui déposent des projets à Horizon Europe vont-ils bientôt avoir à prouver que leurs recherches ne "causent pas de dommage significatif" à l’environnement ? Telle est en tout cas l’intention de la Commission européenne dont le projet de révision du cadre financier de l’Union étend à l’ensemble du budget européen et donc à l’intégralité programme de recherche le principe do not significant harm aujourd’hui en vigueur pour l’accélérateur de l’EIC et, à titre volontaire, dans certains appels collaboratifs du deuxième pilier. Le Parlement européen s’oppose à cette généralisation et demande une mise en œuvre sur mesure, rejoint en cela par plusieurs associations académiques (EUA, Cesaer et Science Europe). Les États membres eux n’ont pas encore arrêté leur position sur ce débat qui doit être tranché dans les prochains mois.