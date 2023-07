Un arrêté, publié au Journal officiel vendredi 30 juin 2023, crée un commandement pour l’environnement et la santé. Rattachée à la gendarmerie, cette structure aura pour mission "de piloter, conduire et animer le dispositif de la gendarmerie nationale dans la lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique". Elle sera pilotée par l’ancien patron de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, le général Sylvain Noyau. Son actuel adjoint, le colonel Ludovic Ehrhart, devrait le remplacer.