Dans le cadre du processus de révision de la directive sur la qualité de l’air, les députés européens de la commission de l’environnement demandent, mardi 27 juin 2023, des objectifs plus stricts à atteindre en 2030 pour limiter la pollution atmosphérique que ceux proposés par la Commission. Ces objectifs concernent notamment les particules PM-2,5 et PM-10, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone. Les députés soulignent également la nécessité d’augmenter le nombre de points de prélèvements : soit un pour deux millions d’habitants dans les zones urbaines (contre un pour dix millions selon la Commission) et un pour un million d’habitants dans les zones de forte concentration de particules ultrafines, carbone noir, mercure et ammoniac (un pour cinq millions d’habitants en cas de fortes concentrations de particules ultrafines selon la Commission). Les élus appellent aussi à harmoniser les indices de la qualité de l’air, jugés actuellement "fragmentés et peu intuitifs", pour les faire évoluer vers des indices "clairs, accessibles au public et actualisés toutes les heures". Enfin, ils proposent de compléter les plans pour la qualité de l’air requis en cas de dépassement des seuils par des feuilles de route élaborées par les États membres définissant des mesures à court et à long terme. Le Parlement devrait adopter sa position lors de la séance plénière du 10 au 13 juillet.