Le Cnam créé l’École des transitions écologiques et l’École de l’énergie, deux entités qui s’appuient sur l’offre de formation existante, explique un communiqué de presse le 29 juin 2023. Accessibles à tous les publics, étudiants comme professionnels, les deux écoles proposent des parcours de formation allant du bac +1 au master. À l’occasion de ce lancement, les personnes inscrites au Cnam pourront suivre, gratuitement et à distance, l’unité d’enseignement "Enjeux des transitions écologiques : comprendre et agir".