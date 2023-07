Retrouvez les classements d’établissements et de formations parus dans la presse en mai et juin 2023, et dans lesquels figurent des écoles et universités françaises. Au niveau international, la société britannique QS rend public son classement mondial des universités, et le Times Higher Education son "Impact ranking". Le Financial Times publie aussi plusieurs palmarès. En France, le Parisien Étudiant fait paraître plusieurs classements sur les écoles de commerce.