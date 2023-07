L’OCDE a publié le 30 juin 2023 son panorama des administrations publiques de 2023 qui trace un bilan des politiques publiques de l’année passée dans les 38 pays de l’organisation, au regard des crises récentes qui ont impacté l’économie et les administrations des États. Ce rapport met en garde sur la défiance des citoyens envers les institutions publiques et la nécessité d’ouvrir une participation plus importante dans l’élaboration de ses politiques. Il considère aussi que malgré les efforts faits, l’inclusivité reste insuffisante.