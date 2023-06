"Accélérer le développement de technologies et de solutions de rupture pour aider l’industrie française à se décarboner." C’est l’objectif du PEPR Spleen, lancé vendredi 30 juin 2023. Copiloté par le CNRS et lfpen, ce PEPR est doté d’un budget de 70 M€ pour six ans et demi, dont 35 M€ consacrés à 10 projets ciblés. Il doit permettre notamment "de faire avancer la connaissance et la compréhension des processus industriels afin de proposer de nouvelles solutions de décarbonation dans un délai court" et " créer les liens indispensables avec l’industrie", soulignent l’Ifpen et le CNRS.