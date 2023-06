ÉTUDES DE SANTÉ. Un décret porte adaptation des dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Un décret porte modification des dispositions relatives aux conditions et modalités d’admission aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les universités ayant passé des conventions. VAE. Un arrêté est relatif au cahier des charges de l’expérimentation...