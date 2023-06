Après une troisième nuit de violences urbaines en France à la suite de la mort du jeune conducteur tué par un policier à Nanterre, Emmanuel Macron prévoit des "moyens supplémentaires", vendredi 30 juin 2023. Ils seront détaillés dans la soirée. S’il n’a pas opté pour l’activation de l’état d’urgence, le chef de l’État décide "d’annuler plusieurs évènements" dans les zones les plus "sensibles". Le ministre de l'Intérieur demande aux préfets l’arrêt de la circulation des bus et tramways "après 21 heures, partout sur le territoire" et l’interdiction de l’achat de mortiers d’artifice et de "bidons d'essence".