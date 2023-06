Au Journal officiel du vendredi 30 juin 2023 pour la protection sociale

SANTÉ CONVENTION MÉDICALE. Un arrêté du 27 juin 2023 abroge l’arrêté du 21 avril 2023 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie. ÉTUDES DE SANTÉ. Un décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 adapte des dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Il prévoit les modalités...