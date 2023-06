Quel est le bilan de France 2030, moins de deux ans après son lancement ? Dans son rapport d’évaluation remis à la Première ministre, vendredi 30 juin 2023, le comité de surveillance des investissements d’avenir formule 24 recommandations, dont certaines sont directement liées à l’ESR. Il préconise notamment de "renforcer le pilotage des dispositifs PEPR et de l’AMI CMA dans la perspective du continuum entre formation, recherche, innovation et industrialisation". Le rapport plaide également pour "accélérer le développement des graduate schools" et "accompagner la transformation des ONR".