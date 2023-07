Les départs en retraite des enseignants titulaires en université et des titulaires des EPST connaissent de fortes hausses en 2021 et 2022, selon une note du Sies publiée le 20 juin 2023. L’âge moyen enregistré au moment du départ à la retraite a également augmenté pour presque tous les corps. La pension perçue est en hausse pour la moitié d’entre eux. En outre, dans la "grande majorité des corps" les femmes partent entre 0,4 à 1,1 an plus tôt que les hommes, et la pension qu’elles touchent est inférieure à la leur de 0,7 à 8,6 %.