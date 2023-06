La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose la nomination d’Iliana Ivanova au poste de commissaire, chargée de l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, de l’Éducation et de la Jeunesse. C’est ce qu’elle annonce le 28 juin 2023, soulignant "la large expérience des questions européennes" de l’actuelle membre de la Cour des comptes européenne, proposée par le gouvernement bulgare pour remplacer Mariya Gabriel. Cette dernière a démissionné de son poste en mai pour former un gouvernement en Bulgarie. Préalablement à son expérience à la Cour des comptes européenne, Iliana Ivanova a siégé au Parlement européen (PPE), entre 2009 et 2012, et a assuré la vice-présidence de la commission du contrôle budgétaire. Si elle est confirmée par le Parlement européen et le Conseil, son mandat prendra fin dans un an après les élections européennes de juin 2024.