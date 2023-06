Sébastien Cuny a quitté ses fonctions de délégué général de la Fapil le 23 juin 2023, après y avoir passé dix ans, pour devenir délégué général du Club ville aménagement, qui regroupe des aménageurs responsables de grandes opérations urbaines. Les 135 adhérents de la Fapil font partie des acteurs de la mise en œuvre du plan Logement d’abord (lire sur AEF info). Ils gèrent plus de 37 500 logements (+12 % en un an) et accompagnent près de 42 000 ménages. Depuis les conclusions du CNR Logement le 5 juin, le président de la Fédération, Thierry Debrand, milite pour que "25 % des logements rachetés aux promoteurs par Action logement [qui doit racheter 30 000 logements en 2023] et CDC Habitat [17 000 logements] soient des logements très sociaux, voire des pensions de familles".