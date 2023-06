Voici une sélection de brèves sur la RSE et finance durable pour la semaine du 26 juin 2023 :AG2R La Mondiale arrêtera de financer des entreprises développant de nouveaux champs en 2027 ;Siemens Energy dévisse en Bourse ;Reclaim Finance publie son rapport annuel sur la gestion d’actifs ;L’Efrag lance un appel à candidatures pour les panels dédiés aux institutions financières ;Le Columbia Center for sustainable investment publie des recommandations pour le secteur financier ;La World benchmarking alliance publie un classement sur le secteur pétrolier et gazier ;La VCMI lance son code de bonnes conduites en matière d’allégation sur les marchés carbone volontaires.