La Cour suprême juge "inconstitutionnels" les programmes de discrimination positive mis en œuvre par les universités de Caroline du Nord et d’Harvard, dans une décision rendue le 29 juin 2023. Ce faisant, ils devront modifier leur politique d’admissions sur le sujet. Sur les neuf juges, six d’entre eux – appartenant à la majorité conservatrice –, se sont prononcés contre ce type de programmes, estimant qu’ils n’ont pas "d’objectifs suffisamment ciblés et mesurables justifiant l’utilisation de l’origine ethnique et qu’ils utilisent inévitablement [ce critère] de manière négative".