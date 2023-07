"Ce qui m’importe, c’est le leadership de la recherche française et sa place dans le monde : la notion d’agence de programmes est là pour compléter la qualité et la lisibilité de notre système national", déclare Claire Giry, directrice générale de la recherche et l’innovation, dans un entretien à AEF info, jeudi 29 juin 2023. "À ce stade, le périmètre des agences n’est pas arbitré, pas plus que les organismes qui en auront la charge", signale-t-elle, précisant que "les universités n’ont aucune raison de s’inquiéter". En attendant les arbitrages de la ministre, les ONR doivent faire remonter leurs propositions et la façon "d’associer les universités, les autres organismes, les écoles et les CHU". Concernant la simplification, 10 à 15 sites représentant "une gamme de terrains de jeu variée" vont expérimenter des mesures, avec pour seul critère "la satisfaction des laboratoires et des chercheurs".