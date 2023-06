Le projet de loi pour le plein-emploi a été examiné par la commission des Affaires sociales du Sénat, mercredi 28 juin 2023. Outre les dispositions sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA (lire sur AEF info), celles sur le futur réseau France Travail ont sensiblement évolué. En plus de la suppression de la charte d’engagement initialement prévu pour les membres du réseau, les sénateurs ont notamment revu les missions du réseau et du comité national, l’instance sommitale du réseau. L'examen du texte en séance publique commencera le lundi 10 juillet.