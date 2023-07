Voici une sélection d’événements pour la semaine du 3 juillet 2023, marquée par le point de conjoncture de la FFB mardi, la présentation, le même jour, du Sdrif-E et du début du Conseil de Paris, la tenue, mercredi, d'un Conseil de planification écologique présidé par Emmanuel Macron, la présentation, mercredi, des conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques de rénovation énergétique, la réunion, le lendemain, de la CMP sur la proposition de loi relative au ZAN, et le congrès de Villes de France, jeudi et vendredi.