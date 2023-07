Le 5 juillet 2023, le député Marc Ferracci (Renaissance/Français établis hors de France) dépose à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à systématiser les testings dans les entreprises privées et les collectivités pour lutter contre les discriminations sur le marché du travail. Fruit de concertations multipartites et dans la droite lignée des ambitions du gouvernement, le texte crée une autorité chargée de mener les testings et vise à sécuriser les conditions dans lesquelles les noms des entreprises et collectivités qui seraient épinglées pourraient être révélés publiquement.