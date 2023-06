Dans son rapport "Charges et produits" pour 2024, l’Assurance maladie détaille son plan pluriannuel d’actions visant une reprise volontariste des actions de maîtrise des dépenses d’indemnités journalières qui ont coûté 16 Md€ l’an dernier au régime général. Déployé cet été auprès des médecins généralistes, il montera en charge en 2024 et devrait permettre de contenir les dépenses de 200 millions d’euros sur 2023 et 230 millions d’euros sur 2024. L’accélération des contrôles sur le poste IJ devrait par ailleurs permettre d’économiser 50 M€ de dépenses en 2024.