À l’image du mouvement des gilets jaunes ou du conflit des contrôleurs de la SNCF fin 2022, les "collectifs" de salariés auto-organisés hors des syndicats et exigeant un dialogue direct avec leur direction sont-ils la marque d’une désintermédiation des conflits du travail ? C’est la question posée par la fondation Jean Jaurès, dans une note publiée le 28 juin 2023. Denis Maillard et Philippe Campinchi y interrogent les nouvelles modalités d’action de ces collectifs de salariés, qui, s’ils ne sont pas nouveaux, sont le marqueur d’une nouvelle forme de désobéissance sociale plus spontanée.