Région attractive, l’Île-de-France n’en demeure pas moins confrontée à d’importants problèmes de recrutements sur de nombreux métiers territoriaux. En cause, de faibles rémunérations qui ne compensent pas un coût de la vie élevé. Les centres interdépartementaux de gestion de petite et de grande couronne encouragent les collectivités, incapables de rivaliser sur les salaires, à miser sur leurs autres atouts pour attirer et fidéliser de nouveaux agents. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Cinquième volet ce vendredi 30 juin 2023 avec les CIG d’Île-de-France qui se démènent pour faire exister les métiers de la territoriale dans un marché de l’emploi concurrentiel.