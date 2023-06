Bilan des AG 2023 : des actionnaires de plus en plus impliqués (4/4)

Cette saison 2023 des assemblées générales des grands groupes français a vu les porteurs de titres se mobiliser comme jamais pour voter les résolutions. Ils en ont contesté davantage qu’en 2022 et ont posé un nombre record de questions aux dirigeants des entreprises dont ils détiennent des parts.

Aucun problème d’abstention dans les assemblées générales des grandes entreprises françaises en 2023. Cette saison a au contraire été marquée par un taux de participation record des actionnaires aux votes des résolutions, de 75 % en moyenne, contre 65 % il y a dix ans, selon le décompte de l’Institut du capitalisme responsable. Ce taux n’avait dépassé qu’une seule fois les 70 % cette dernière décennie, très légèrement en 2021.

"Nous avons constaté une très forte implication des investisseurs", s’est ainsi félicitée Caroline de la Marnierre, fondatrice et présidente de l’ICR, lors de la remise de ses grands prix aux entreprises.



Méthodologie Les données de cette étude ont été recueillies par l’Institut du capitalisme responsable. Depuis 2011, ses analystes suivent les assemblées générales d’un panel d’entreprises cotées. À l’aide d’une grille d’évaluation, ils suivent ces réunions entre l’entreprise et ses actionnaires et observent comment y sont abordés les sujets de partage de la valeur, de démocratie actionnariale et de développement durable. En 2023, l’ICR a assisté à 32 assemblées générales : celles d’Air Liquide, Airbus, BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Danone, Dassault Système, Engie, Essilor, Hermes, Kering, Legrand, L’Oréal, LVMH, Michelin, Orange, Pernod Ricard, Renault, Safran, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Stellantis, Teleperformance, Thales, Total Énergies, URW, Veolia, Vinci et Vivendi.

Comment l’entreprise parle de son impact social et environnemental ? Comment évolue le dialogue actionnarial ? Vous pouvez également lire : Legrand, FDJ et Orange récompensés par l’Institut du capitalisme responsable (1/4)

Forte hausse des résolutions sensibles

Nombreux à voter les résolutions, les actionnaires ne se sont pas toujours montrés conciliants. Près de 50 résolutions ont ainsi obtenu moins de 80 % de leurs voix, soit une quinzaine de plus qu’en 2022. Or en France, où le capital des grandes entreprises est très majoritairement détenu par les dirigeants de l’entreprise et leur famille, un résultat en deçà de ce seuil est considéré comme sensible : il signifie que seuls les actionnaires de contrôle ont entériné la résolution. Les autres ont cette année surtout marqué leur défiance vis-à-vis des rémunérations des dirigeants. C’est le sujet de plus d’une résolution sensible sur deux en 2023.





TENSIONS CHEZ BOUYGUES

Deuxième sujet de contestation : les opérations boursières. Comme chez Bouygues, sur la plus haute marche du podium des groupes chahutés au moment des votes, avec 14 résolutions sur 31 votées à moins de 80 %.

Plus de 15 % des actionnaires de l’opérateur se sont opposés à des projets de rachats d’actions, d’augmentation du capital social via différents mécanismes, le tout sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, ou encore à des distributions d’actions gratuites. Un actionnaire "indépendant" de Bouygues sur cinq s’est aussi opposé aux rétributions prévues pour le directeur général Olivier Roussat et son adjoint Pascal Grangé.



Enfin, la résolution la plus mal votée, avec moins de 64 % des suffrages, porte sur l’approbation des conventions réglementées. Les groupes cotés en rédigent lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts en leur sein. Ces documents expliquent comment et pourquoi le groupe déroge aux règles, et doivent être approuvés par le conseil d’administration puis les actionnaires.



Chez Bouygues, les porteurs de titres devaient se prononcer sur des échanges de prestations entre Bouygues et ses filiales Colas, TF1 et Bouygues Telecom, et sur des échanges de services entre Bouygues et SCDM, la holding familiale de Martin et Olivier Bouygues. 36 % d’entre eux ont rejeté cette résolution. Un rejet peu nouveau : les conventions réglementées de Bouygues recueillent moins de 80 % des suffrages depuis au moins 2010, indique à AEF info le cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest.

"Avoir autant de résolutions contestées dans une société du CAC 40 est plutôt rare, d’autant qu’elle s’observe sur plusieurs années" chez Bouygues, souligne Charles Pinel, directeur général de Proxinvest. Rappelant que 13 résolutions sur 32 avaient déjà été faiblement votées en 2021, le spécialiste des AG déplore "un problème d’écoute du conseil de la contestation des actionnaires. La société doit réagir en les consultant et en proposant des évolutions".

Chez Vivendi, deuxième groupe qui a rencontré le plus d’opposition de ses investisseurs, les rémunérations aussi ont posé problème. En particulier celle de Vincent Bolloré en tant que président du conseil de surveillance. Elle n’a recueilli que 65 % de votes positifs, encore moins que celles des membres du directoire, approuvées par moins de 78 % des votants. En outre, les actionnaires du groupe de médias n’ont voté qu’à 66 % en faveur du renouvellement de Cyrille Bolloré au conseil de surveillance. Son frère Sébastien a lui été réélu au même conseil à plus de 90 %.



Quatre résolutions rejetées chez Orange



Troisième groupe confronté à une opposition plus forte que les autres sur ses résolutions : Orange. Des résolutions portant sur des distributions d’actions gratuites aux dirigeants ont généré de la frilosité. Trois résolutions sur ce sujet ont même été rejetées, avec moins de 20 % de votes positifs. Une quatrième a connu le même sort : elle proposait de modifier les statuts de l’opérateur pour autoriser davantage de cumuls de mandats.

Une autre résolution, adoptée mais à un faible de score de 73 % d’approbation, portait sur le renouvellement du mandat d’Alexandre Bompard comme administrateur indépendant. Les cabinets de conseil aux actionnaires ISS et Proxinvest avaient pourtant recommandé de voter pour, signalant toutefois des réserves au sujet de l’assiduité relative du dirigeant de Carrefour au conseil d’administration de l’ex-France Télécom. Depuis 2018, son taux de présence en conseil a oscillé entre 63 et 84 %, rappelle le dirigeant de Proxinvest. Et Alexandre Bompard n’a assisté qu’à six réunions sur dix en 2022.







De la contestation s’est également ressentie chez LVMH, moins visible puisque la famille Arnault et ses partenaires détiennent plus de 80 % des droits de vote. Sept résolutions sur les 30 proposées par le conseil ont tout juste excédé ce niveau, ce qui veut dire que seuls les actionnaires de contrôle les ont approuvées. Deux portaient sur les rémunérations : celles du PDG Bernard Arnault et de son directeur général délégué Antonio Belloni. Deux autres sur le renouvellement du mandat de censeur de Lord Powell of Bayswater et la nomination de Diego Della Valle en qualité de censeur. Les trois dernières prévoyaient des distributions d’actions gratuites et autres rachats d’actions.

Succès des questions écrites et orales



Le nombre de questions posées témoigne aussi de cet activisme des actionnaires français. Les années de pandémie ayant empêché la tenue physique de ces réunions annuelles entre dirigeants et actionnaires, seules des questions écrites et envoyées en amont avaient pu être posées en 2020 et 2021. Après une reprise poussive en 2022, les porteurs de titre ont plus que jamais demandé des explications en 2023, avec près de 1 200 questions, dont 700 envoyées par écrit et 400 posées en cours de séance.



Élise Lucet pose des questions à l’AG de Carrefour

Au cours de leur assemblée générale, certains groupes ont reçu plus de questions dérangeantes que d’autres. Ainsi chez Carrefour, la journaliste de Cash Investigation Élise Lucet se trouvait dans la salle et a posé des questions au PDG Alexandre Bompard sur sa stratégie concernant les franchises de magasins. Des représentants syndicaux, également présents au Dock Pullman d’Aubervilliers le 26 mai dernier, l’ont interrogé sur la suppression de 1 000 postes annoncée chez le distributeur.

De leur côté Crédit agricole, Legrand, Engie et Air Liquide ont accepté de répondre à plus de 20 questions d’actionnaires pendant la réunion. Initiative inédite chez Air Liquide : les actionnaires qui suivaient l’AG en ligne pouvaient envoyer leurs questions par SMS sur un numéro dédié. Benoît Potier, le président du conseil d’administration, a indiqué avoir reçu 123 questions par ce biais le 3 mai dernier.

Chez Stellantis enfin, c’est sur le climat que les actionnaires ont voulu parlementer avec la direction du constructeur. Plusieurs actionnaires ont questionné la trajectoire de neutralité carbone et ses ambitions sur son scope 3. "Nous ne pouvons pas nous engager sur ces émissions car il s’agit de l’empreinte carbone de nos fournisseurs, c’est-à-dire d’entreprises qui sont indépendantes", s’est défendu le PDG Carlos Tavares. À la question "quelles sont les estimations en valeur absolue que vous projetez sur votre scope 3", le dirigeant n’a pas répondu tout en reconnaissant que "Stellantis devait agir de manière plus rapide et plus forte sur ce sujet" (lire sur AEF info).



Le climat, sujet majeur des questions écrites

En amont de ces grands-messes, les groupes observés par l’ICR avaient reçu 731 questions écrites d’actionnaires. Avec pour sujets d’interrogation principaux les émissions de carbone des groupes, leur stratégie pour les réduire, mais aussi l’impact social de leurs activités. 510 questions, soit deux tiers du total, portaient sur la RSE.



Parmi ces questions, celles du Forum pour l’investissement responsable. Depuis 2020, l’association envoie dix questions aux groupes du CAC 40 sur leurs engagements en matière de climat et de social.

Outre celles du FIR, des questions RSE ont été envoyées à Crédit agricole et TotalEnergies à propos d’Eacop, ce projet de pipeline à cheval sur l’Ouganda et la Tanzanie, qui pourrait nécessiter le déplacement de 100 000 personnes. Veolia, de son côté, en a reçu de son actionnaire Sycomore AM, à propos de son usage de charbon en Chine (lire sur AEF info).



La plupart des entreprises y répondent par écrit de manière détaillée et circonstanciée. TotalEnergies, groupe qui a reçu le plus de questions écrites du panel, consacre trois documents PDF à y répondre, dont un de 69 pages contenant ses explications au FIR. "D’autres entreprises se contentent de répondre en une ligne renvoyant à leur site internet", regrette un observateur.