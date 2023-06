L’Assurance maladie chiffre à 1,265 milliard d’euros l’impact de son programme de gestion du risque l’an prochain, selon le rapport "Charges et produits" pour 2024 présenté le 6 juillet au conseil et dont AEF info a pris connaissance. Plus de la moitié, soit 750 millions d’euros, porte sur "l’efficience et la pertinence des actes et prescriptions", dont 200 millions d’euros concernent les dépenses d’indemnités journalières. Le contrôle et la lutte contre la fraude et abus doit quant à lui générer des moindres dépenses de 750 millions d’euros.