Dans un communiqué diffusé jeudi 29 juin 2023, quelques jours avant le Conseil de la planification écologique du 5 juillet, sept collectifs de fonctionnaires – Le Lierre, Nos services publics, Pour un réveil écologique, Le sens du service public, Fonction publique du 21e siècle, MaMa et Une fonction publique pour la transition écologique –, s’inquiètent des orientations du quinquennat sur la transition écologique. Après l’annonce d’un plan de réduction des dépenses de 10 milliards d’euros aux Assises des finances publiques du 19 juin 2023, les fonctionnaires craignent que "ces actions ne soient pas financées comme nécessaire", explique Adam Forrai, responsable des affaires générales du collectif Le Lierre. Ils réclament ainsi "l’octroi de moyens supplémentaires, notamment par un plan d’investissement massif" et des "arbitrages budgétaires audacieux et cohérents dès le budget 2024".