La réunion d’agenda social entre numéros un syndicaux et patronaux n’a pas été conclusive, rapporte Marylise Léon devant l’Ajis, jeudi 29 juin 2023. Quelques réglages sont encore à faire pour aboutir à un nouvel agenda social autonome, mais la secrétaire générale de la CFDT espère déboucher "à la fin de la semaine". La leader syndicale précise ses positions sur ce qui doit relever de la négociation paritaire et sur ce qui doit être discuté avec les pouvoirs publics. Et d’inviter ces derniers à mieux respecter l’esprit de la loi Larcher.