La Cour des comptes dresse un bilan nuancé et parfois critique de la réforme de la formation professionnelle continue prévue par la loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018. Si quelques évolutions sont jugées pertinentes par la haute juridiction, la majeure partie est considérée comme inaboutie et mériterait d’être approfondie. Au-delà des "points faibles" que représentent le plan de développement des compétences et les transitions professionnelles, la Cour appelle l’État à agir sur deux sujets centraux : l’équilibre financier et la gouvernance du système.