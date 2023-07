Le collectif Aquagir est officiellement lancé, lundi 3 juillet 2023, par l'Association nationale des élus des bassins, la Banque des territoires, le BRGM, le Cercle français de l'eau, France water team et l'Union des industries et entreprises de l'eau, en vue d'aider les collectivités à mieux gérer les ressources en eau. Il repose sur un site internet détaillant, face aux enjeux de prévention des sécheresses et des inondations, de préservation de la qualité de l'eau ou encore de rénovation des réseaux, des leviers d'action ainsi qu'une liste d'acteurs proposant des solutions.