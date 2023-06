Le ministre de l'Intérieur annonce qu’il quadruple les effectifs mobilisés dans toute la France dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 juin 2023 pour tenter de juguler les violences urbaines qui ont éclaté après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi 27 juin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, "plus d’une dizaine de commissariats et de casernes de gendarmes ont été attaqués", selon lui. Un tribunal, une prison, des écoles et autres établissements publics ont été visés. "Il faut éviter toute escalade", appelle Élisabeth Borne, alors que l’auteur du tir est mis en examen.