Île-de-France Nature, ex-Agence des espaces verts francilienne, a sélectionné, au terme d’un AMI lancé en novembre dernier, 115 projets de renaturation qu’elle va accompagner, annonce-t-elle, mercredi 28 juin 2023. Les résultats de cet AMI "mettent en exergue la multitude de projets des communes et intercommunalités prêts à émerger, mais en recherche d’accompagnement, qu’il soit technique ou financier", fait valoir Sophie Deschiens, présidente d’IDFN. Ce sont le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine qui ont soumis le plus de projets.