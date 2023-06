Un peu plus d'un an après son lancement, en avril 2022, le ministère des armées a fait, ce jeudi 29 juin, un point d'étape sur sa stratégie "climat & défense", établie pour une durée de deux ans jusque fin 2024. "Cette stratégie doit nous permettre de nous coordonner et d'appréhender à la fois la thématique de la défense verte que celle de la sécurité climatique", a rappelé Nicolas Regaud, conseiller climat du major général des armées et chef du secrétariat permanent climat et défense.