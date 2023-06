Enseignement supérieurlogement étudiant Logement étudiant à Lyon : le Crous augmente les charges et le parc privé est saturé (france3-regions.francetvinfo.fr). Lyon est la deuxième ville la plus chère derrière Paris selon l’Unef, syndicat étudiant. Il faut compter 600 euros en moyenne pour un studio et certains s’y prennent dès qu’ils obtiennent leur réponse de Parcoursup.Grenoble INP Alice Caplier, Jean-Marc Mallard, Anne-Laurence Vanpoperinghe, Virak Koeut, Elina Kousourna,...