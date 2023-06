Après l’Affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris condamne l’État ce 29 juin 2023 dans l’affaire "Justice pour le vivant". Il reconnaît l’existence d’un préjudice écologique "résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques". Et condamne l’État à le réparer d’ici au 30 juin 2024. Si elles saluent un verdict "historique", les ONG prévoient de faire appel et de saisir le Conseil d’État pour obtenir la révision des méthodologies d’évaluation des risques liés aux pesticides.