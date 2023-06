L’AMI CMA (Compétences et métiers d’avenir) compte neuf nouveaux projets lauréats, annoncés par la Première ministre Élisabeth Borne le 16 juin 2023, et sur lesquels le SGPI a communiqué le 20 juin. Ils s’inscrivent dans la saison 1 de cet AMI. L’État déboursera 71 millions d’euros de subventions. Six projets sont portés par des établissements d’enseignement supérieur : l’Insa Rennes, l’Institut Mines-Télécom, l’université Grenoble Alpes, l’université de Rennes, l’université Caen Normandie et Hesam université.