Le programme Deeptech Bretagne, lauréat du 2e appel à projets SIA (Satt-incubateurs-accélérateurs) de France 2030, a été clôturé le 28 juin 2023, par le consortium qui l’a porté pendant deux ans. Ce consortium, composé des sept technopoles bretonnes et de la Satt Ouest Valorisation, s’était fixé pour objectif de "renforcer les programmes d’accompagnement dédiés aux start-up deeptech", issues de la valorisation des résultats de la recherche publique en Bretagne. Les actions mises en place "ont permis de stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat chez les chercheurs et ont intensifié l’accompagnement dans les phases critiques ante-création : pré-accélération commerciale et levée de fonds", souligne le consortium. Le programme a permis de sensibiliser une centaine de doctorants et chercheurs, et d’accompagner 54 projets bretons.