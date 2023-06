Stéphane Dubois, directeur des responsabilités humaines et sociétales du groupe Safran, est élu DRH de l’année 2023, annoncent les organisateurs, Cadremploi, Le Figaro Emploi, Morgan Phillips et Fyte, le 29 juin 2023. Récompensé pour "ses compétences et sa maîtrise de la fonction", maisaussi pour "sa détermination et sa capacité à fédérer les acteurs del’entreprise autour d’un projet et d’une vision", Stéphane Dubois anotamment signé en France "àl’unanimité des partenaires sociaux un accord de transformation del’entreprise pour faire face à la double crise aéronautique de 2019-21".