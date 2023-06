Axa s’attaque, le 29 juin 2023, à la décarbonation de son portefeuille d’assurances avec la publication d’objectifs centrés sur l’assurance automobile des particuliers et les plus grands clients entreprises. Le groupe renouvelle également les objectifs de décarbonation de son portefeuille d’investissements. Moins de dix entreprises pétro-gazières sont éligibles à des investissements du groupe et les projets de nouveaux champs ne sont plus assurés "sauf exception pour des entreprises leaders de la transition". Axa devrait mettre à jour ses politiques énergétique et charbon en 2023.