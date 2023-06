L’Insee publie ce jeudi 29 juin 2023 ses statistiques sur les salaires de la fonction publique de l’État en 2021. Le salaire net moyen des agents publics, fonctionnaires ou non, et en tenant compte des pertes liées à l’inflation, augmente de 0,2 %, après une hausse de 1 % en 2020. Le salaire moyen des fonctionnaires de catégorie A, plus élevé, augmente quant à lui de 0,5 %, inflation comprise, alors qu’il baisse dans les autres catégories d’emplois. L’écart salarial entre les femmes et les hommes, à âge et emploi identiques, reste stable à 2,9 %, mais diminue chez les catégories A.