Au JO du 29 juin CRÉDITS. Un décret porte virement de crédits et s’accompagne d’un rapport, prévoyant notamment, s’agissant de la Mires :Un virement de crédits hors titre 2 d’un montant de 5 200 000 € en AE et CP en provenance du programme 231 "Vie étudiante" à destination du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire", destiné au financement de la certification en langue anglaise ;un virement de crédits hors titre 2 d’un montant de 76 917 €...