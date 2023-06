Être plus transparent sur les modalités de classement des candidatures sur Parcoursup, "substituer au critère du lycée d’origine un critère plus objectif", sanctuariser les 54 heures dédiées à l’orientation… Voici plusieurs propositions formulées dans un rapport d’information sénatorial, publié le 28 juin 2023, et tirant un bilan sur Parcoursup. Si la plateforme et la procédure se sont améliorées avec le temps, le rapport fait état d’une "angoisse croissante et d’une érosion du sentiment de clarté". Il appelle à s’inspirer de la "procédure nationale de classement des candidatures" en Staps.