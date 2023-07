Le 26 juillet 2024, la France donnera le coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Défi de taille pour le pays, l’événement se déroulera en Île-de-France et en région jusqu’au 8 septembre 2024, générant 150 000 emplois directs et indirects. À un an du début des compétitions, AEF info s’intéresse aux enjeux sociaux que représente le plus célèbre des événements sportifs au travers d’une série de décryptages, interviews et reportages. Pour ce deuxième épisode (1), trois personnalités en charge du recrutement des salariés et volontaires qui opéreront sur place expliquent comment elles travaillent pour atteindre l’ensemble des objectifs d’emploi qui leur ont été fixés. Si le cadre RH dans lequel elles évoluent est inédit, puisqu’il s’agit de ne recruter que des contrats non pérennes, l’enjeu est aussi d’accompagner salariés et volontaires vers l’emploi durable.