Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pôle emploi Paca ont renouvelé pour la période 2023-2028 la convention de partenariat renforcé qui les lie depuis 2016. Les actions qui seront déployées dans ce cadre visent à "fournir à l’économie régionale les compétences dont elle a besoin" et cibleront "prioritairement" les publics en difficulté, "autour des métiers et des secteurs qui recrutent et se développent en région". En 2023, la commande publique régionale confiée à Pôle emploi Paca s’élèvera à 19,5 M€, indique la délibération adoptée par les élus en séance plénière le 23 juin 2023.