Donner plus de pouvoirs aux élus locaux permettra-t-il de construire ou de rénover plus efficacement ? La question a été débattue par professionnels du secteur, des associations d’élus et autres observateurs à l’Assemblée nationale ce jeudi 29 juin, alors que Matignon devait recevoir les associations d’élus le jour même. France Urbaine "ne veut pas aller plus loin sans moyens", mais souhaite approfondir "l’expérimentation et la différenciation" de politiques locales. La question n'est pas tant "qui est responsable" que "comment on fait tous mieux, et maintenant" selon la présidente de l'USH.