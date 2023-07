Les 27, 28 et 29 juin 2023, à l’Académie des sciences à Paris, le Human frontier science program, créé par le G7 en 1987 pour soutenir la recherche exploratoire en sciences de la vie, a réuni des experts mondiaux du domaine ainsi que des sciences environnementales, avec des représentants de gouvernements et leurs conseillers scientifiques. "Ce sommet et ce symposium ont pour but de mobiliser la meilleure science au monde, non pour produire un rapport d’évaluation supplémentaire, mais pour présenter des propositions et trouver des solutions concrètes, mesurables et réalisables", explique à AEF info le secrétaire général du HFSP. L’ancien scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la météorologie des Nations unies à Genève revient dans un entretien sur la genèse et l’ambition de ce sommet : créer des passerelles entre disciplines et rapprocher la science des décideurs.